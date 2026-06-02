哈萨克斯坦加强劳动权益保障 生产安全事故同比下降4.5%

为落实国家元首关于加强劳动保护体系建设、切实维护公民合法权益的指示，政府正持续推进一系列综合性措施，覆盖全国47.9万名在有害和危险环境中工作的劳动者。会上，劳动和社会保障部部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫汇报了有关工作进展及工业安全保障情况。

统计数据显示，从地区分布来看，从事有害工种的劳动者主要集中在卡拉干达州、巴甫洛达尔州、曼格斯套州和东哈州。

—目前，我们正在持续推进劳动关系合法化、完善社会保险体系等一系列保障劳动者权益的工作。通过强制工伤保险机制加强劳动者社会保障的企业已达11.8万家。此外，完成数字化登记的集体劳动合同数量达到1.9万份，较去年增长一倍。为预防劳动法律法规违规行为，相关部门已开展170次预防性监督检查，较2025年同期增加2.5倍，-叶尔塔耶夫表示。

此外，国家劳动监察机构还实施了2400余次专项检查。检查过程中共发现近2800起违反劳动法规行为。有关部门已下达1630份整改通知书，罚款总额达到5.32亿坚戈，其中3.92亿坚戈已完成缴纳。通过上述措施，超过2.2万名劳动者的合法权益得到有效保障。