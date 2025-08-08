哈萨克斯坦首座核电站启动建设 项目模型首次亮相

据哈萨克斯坦原子能署消息，哈萨克斯坦首座核电站的建设工程2025年8月8日在阿拉木图州江布尔县乌勒肯乡正式启动。仪式上，核电站模型首次公开亮相，并展示了工程准备工作的进展。

启动仪式由哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫、俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）总裁阿列克谢·利哈乔夫、阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫以及江布尔县公共委员会主席巴格达特·阿利耶夫共同按下象征工程启动的按钮。

Фото: Александр Павский /Kazinform

哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫在仪式上宣布，核电站建设总预算约为140亿至150亿美元。此外，还将向乌勒肯乡投资约10亿美元建设社会设施和现代化基础设施，以支持地区发展。

萨特哈利耶夫表示，今日启动的工程勘察是项目关键阶段，旨在确定最适合核电站建设的场地，并为后续设计工作提供必要的工程和地质数据。

“这一阶段对项目的安全性和可靠性至关重要，将通过对地质、地震、气候等因素的综合评估，为最终选址和设计决策奠定基础，”他说。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

萨特哈利耶夫在致辞中强调：

“今天是迈向哈萨克斯坦经济高科技领域发展的第一步。这座核电站不仅将推动现代基础设施建设，还将为地区带来学校、幼儿园等社会设施，成为区域和国家长期经济增长的驱动力。”

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Rosatom总裁阿列克谢·利哈乔夫表示：

“乌勒肯乡工程勘察的启动，是哈萨克斯坦现代史上首座大型核电站建设的重要开端。我们将全力以赴，运用丰富的经验确保这一战略项目的成功实施。”

他指出，核电站将采用第三代+ VVER-1200压水反应堆技术，该技术符合最严格的国际安全标准，已在俄罗斯、白俄罗斯、土耳其、孟加拉国、埃及和中国成功应用，反应堆设计寿命为60年，可延长至80年。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

哈萨克斯坦核电站有限责任公司总经理叶尔纳特·别尔迪库洛夫在回答记者提问时表示，140亿至150亿美元的预算为初步估算，用于与俄罗斯协商政府间出口信贷及相关条款。最终预算将受多种因素影响，包括勘察结果、选址的具体地质和环境条件、设备供应商选择以及国际合作伙伴的参与。他补充道，项目计划通过政府间出口信贷作为主要资金来源，并将组建由领先国际公司参与的国际财团。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

仪式上，Rosatom的工程团队已开始钻探首批勘察井并采集土壤样本。这些勘察将评估场地的地震稳定性、水文地质特性及其他关键参数，预计将钻探至少50口深度在30至120米之间的勘察井。勘察结果将为核电站最终选址提供依据，确保项目符合国际和国家标准，最大限度降低生态与技术风险，为高效设计奠定基础。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

值得注意的是，2025年6月，Rosatom被确定为哈萨克斯坦首座核电站建设国际财团的领头方。副总理罗曼·斯卡利亚尔表示，该项目将在政府间协议框架下实施，哈萨克斯坦对通过出口融资推进项目充满信心。此外，第二座核电站将由中国国家核电公司（CNNC）主导建设，选址预计于今年秋季确定。斯卡利亚尔还透露，第三座核电站也可能由CNNC承建，目前正评估适合的建设地点。

【编译：木合塔尔·木拉提】