纪念阿拉什运动领袖诞辰160周年 阿里汗·博凯汗半身像亮相莫斯科

哈萨克斯坦驻俄罗斯大使达吾然·阿巴耶夫在落成仪式上表示，阿里汗·博凯汗曾积极参与俄罗斯帝国国家杜马的工作，坚定维护哈萨克同胞及其他原住民族的合法利益。他始终倡导多民族团结与共同进步，其留下的政治遗产在当今两国之间的战略协作原则中得到了生动体现。

阿巴耶夫大使向塑像捐建者、哈萨克斯坦企业家詹博拉特·纳德洛夫以及所有为此付出努力的人士表示感谢，并指出，这一举措是对两国人民共同历史贡献的崇高致敬。

—阿里汗·博凯汗是民族的杰出代表，他的生平与事业是后辈学习的楷模。为这样的人物树立纪念碑至关重要。今后，到访莫斯科的哈萨克斯坦同胞可以前往全俄展览中心，向这位伟大的先贤表达敬意，-纳德洛夫表示。

Фото: 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆

全俄展览中心哈萨克斯坦馆馆长塔玛拉·巴巴阔娃对纳德洛夫的观点表示赞同，并指出展馆目前游客络绎不绝。

—博凯汗的塑像将成为联结过去、现在与未来的象征，-她说。

作为仪式的特邀嘉宾，阿里汗·博凯汗的堂侄、努热姆·博凯汗教授对伯父的生平感到由衷自豪。他同时遗憾地表示，如果这位伟人的生命未曾被残酷中断，本可以为哈萨克民族作出更多贡献。

—在博凯汗的倡议下，阿拜·库南巴耶夫的所有诗歌得以首次辑录。他是第一位阿拜研究者，致力于将这位伟大诗人与哲学家的文化遗产传播到民间，-他特别提到。

20世纪20至30年代，阿里汗·博凯汗长期定居莫斯科，从事学术研究与文学创作。1937年，他在苏联大清洗期间遭受迫害并被处决。1989年，博凯汗获得平反昭雪。目前，其遗骸安葬于莫斯科的顿河公墓中。

【编译：阿遥】