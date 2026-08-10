阿斯塔纳动漫展2026国际Cosplay大赛揭晓获奖名单

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳动漫展Comic Con Astana 2026国际Cosplay大赛日前在阿斯塔纳落下帷幕。来自20多个国家的参赛者以电子游戏、电影及其他热门文化作品中的角色为原型展开角逐，赛事总奖金池达2000万坚戈。

本届大赛共有64名选手晋级决赛。评委会综合考量服装制作难度与完成质量、舞台表演创意以及技术方案等因素，最终评选出20个奖项的获奖者。

俄罗斯选手斩获450万坚戈大奖

本届大赛最高奖项——Comic Con Astana 2026“竞技场冠军”由俄罗斯Cosplayer Frau_Haku获得，并赢得450万坚戈奖金。

她以电子游戏《博德之门3》（Baldur's Gate 3）中的莱埃泽尔（Lae'zel）为原型，身着“死神的拥抱”（Reaper's Embrace）盔甲造型登台。

Фото: Comic Con Astana 2026

一等奖同样由俄罗斯选手获得。Cosplayer Horn凭借《巫师3：狂猎》（The Witcher 3: Wild Hunt）中的狂猎之王艾瑞汀·布里克·葛拉斯（Eredin Bréacc Glas）造型获得一等奖及230万坚戈奖金。

来自阿斯塔纳的Gol.D.Moon以《怪物猎人》（Monster Hunter）猎人造型获得二等奖，奖金160万坚戈。

三等奖则由阿斯塔纳团队“Мужицкий дождь”获得。团队以《战锤40K》（Warhammer 40,000）世界观中的星际战士——阿斯塔特修士（Adeptus Astartes）为原型进行Cosplay表演，获得120万坚戈奖金。

多个特别奖项各具特色

除主要奖项外，本届大赛还设置了多个特别奖项。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

“Comic Con Astana超级英雄”奖及100万坚戈奖金由来自阿斯塔纳的“Те самые”团队获得。团队还原了电子游戏《匹诺曹的谎言》（Lies of P）中的“黑兔帮”（Black Rabbit Brotherhood）。

“超级家庭”奖由来自阿拉木图的一个家庭获得。他们以斯拉夫民间故事中的芭芭雅嘎（Baba Yaga）和瓦西丽莎（Vasilisa）为原型完成Cosplay，获得80万坚戈奖金。

Photo credit: Ruslan Fetistov

“Avengers Assemble!”奖由来自塞尔维亚的BabySitters团队获得。团队以《英雄联盟》（League of Legends）“战斗女王”（Battle Queens）系列角色为原型进行创作，同样获得80万坚戈奖金。

“Comic Con Astana人气之星”奖则由现场观众投票产生。来自铁米尔套的Cosplayer Staayshia凭借《饥饿游戏》（The Hunger Games）中的凯特尼斯·伊夫狄恩（Katniss Everdeen）“嘲笑鸟”造型获奖，并获得60万坚戈奖金。

此外，还有12个特别奖项分别表彰参赛者在技术应用、原创设计、创新表现等方面取得的成果，每个奖项奖金均为60万坚戈。

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

本届大赛出现了大量来自全球热门文化IP的角色，包括《漫威争锋》（Marvel Rivals）、《英雄联盟》、《魔兽世界》（World of Warcraft）、《战锤40K》、《怪物猎人》、《塞尔达传说》（The Legend of Zelda）、《K-POP：猎魔女团》（KPop Demon Hunters）、《寂静岭》（Silent Hill）和《巫师》等作品。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

国际Cosplay大赛是Comic Con Astana 2026的核心活动之一。来自不同国家和地区的参赛者展示了多样化的角色塑造方式，从复杂的手工服装制作、融合技术元素的Cosplay装备，到大型团队舞台表演和原创设计，为现场观众呈现了不同风格的Cosplay文化。

Фото: Астана ҳокимлиги

值得一提的是，Comic Con Astana 2026于8月6日至9日在阿斯塔纳举行，汇聚了电影、电视剧、漫画、动画、电子游戏及Cosplay等不同领域的流行文化爱好者。