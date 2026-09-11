阿斯塔纳启动2028年世界石油大会筹备工作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦已启动2028年世界石油大会阿斯塔纳会议的筹备工作。

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦已启动2028年世界石油大会阿斯塔纳会议的筹备工作。

据哈萨克斯坦能源部消息，能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫日前会见沙特阿拉伯驻哈萨克斯坦大使费萨尔·卡赫塔尼，双方就大会筹备以及能源领域合作等问题进行了讨论。

会谈期间，双方就哈沙能源合作、OPEC+框架内协调、可再生能源发展以及现代绿色技术应用等议题交换了意见。

阿克肯杰诺夫表示，哈萨克斯坦重视进一步加强与沙特阿拉伯的能源伙伴关系，并认为双方有必要保持定期对话，就全球能源市场发展相关问题加强立场协调。

双方还重点讨论了即将在利雅得举行的世界石油大会。

哈方认为，该平台有助于推介重点项目、拓展商业联系，并进一步加强油气领域国际合作。

会谈中双方指出，哈萨克斯坦正在为2028年在阿斯塔纳举行的下一届世界石油大会做准备，并强调在大会筹备和举办过程中加强密切协作的重要性。

此外，双方还讨论了进一步完善政府间合作机制等问题，并重申愿继续加强伙伴关系，推动能源领域联合项目。

哈萨克斯坦自2008年起参与世界石油理事会工作。此前，阿斯塔纳曾多次举办该组织领导机构会议，议题涉及能源发展、技术和投资等领域。

2024年6月，阿斯塔纳被确定为2028年世界石油大会举办地。世界石油理事会成员国代表一致支持阿斯塔纳申办。预计大会将吸引全球油气行业主要代表参加。