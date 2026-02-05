哈萨克斯坦拟启动铝合金汽车轮毂本土化生产

会谈重点讨论了在哈萨克斯坦建设现代化高科技工厂的计划。该项目将由哈萨克斯坦Astana Motors公司牵头，并联合国际合作伙伴——美国Open Element公司和韩国Hands Corporation共同实施。

项目的实施将有助于深化汽车产业本地化水平，降低对进口零部件的依赖，带动相关配套产业发展，并进一步增强哈萨克斯坦的工业制造能力。

据介绍，新建企业将成为哈萨克斯坦首个具备完整技术链条的现代化铝合金汽车轮毂生产基地，涵盖从工程设计到制造环节的全流程，同时引入先进的工程技术和生产解决方案，实现技术转移。

外方合作伙伴表示，选择哈萨克斯坦作为项目落地国家，主要基于该国汽车制造业近年来保持稳定增长。会谈结束后，三方正式签署了关于成立联合企业的三方合作备忘录。

出席签署仪式的包括Astana Motors创始人努尔兰·斯马古洛夫、Astana Motors总裁别克努尔·涅西普巴耶夫、Open Element创始人兼首席执行官穆斯塔法·阿卡里、Hands Corporation董事会主席申贤灿，以及哈萨克斯坦汽车联盟主席阿娜尔·马卡舍娃。

该项目是哈萨克斯坦长期发展战略的重要组成部分，旨在推动国家由汽车整车生产向关键汽车零部件制造和区域性供应中心转型，不仅满足国内市场需求，也面向周边区域市场提供产品。

【编译：木合塔尔·木拉提】