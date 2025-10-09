哈萨克斯坦劳动部副部长：全国工资水平将逐步提高 至2030年达到国际标准

叶尔塔耶夫指出，目前政府重点关注工资与中位数工资的匹配情况。

“我们的目标是让全国工资水平不低于中位数，这样才能满足公民的基本生活需求。”——他说。

目前全国已监测9.5万家企业，其中7.3万家（约占76%）的工资水平已达到或超过中位数标准。政府计划继续与其余企业合作，逐步实现全面达标。

副部长表示，哈萨克斯坦将分阶段提高工资水平，目标是到2030年实现工资不低于“凯茨指数”的50%，

“目前我们仅达30%，因此将分阶段提升，最终达到国际劳工组织建议的标准。”——他补充道。

叶尔塔耶夫还透露，最低工资水平将每年在制定共和国预算时重新评估。根据惯例，相关计算将参考最新劳动生产率统计与更新后的中位数工资数据。

“通常每年4至5月公布相关统计数据，之后我们将根据五种测算方案进行评估，并选定最合理的一种作为下一年度的调整基础。”——副部长解释说。

