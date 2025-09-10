劳动部长：哈萨克斯坦正与九个国家推进劳务协议

扎克珀娃在马吉利斯（议会下院）全体会议后举行的新闻发布会上介绍，为了帮助在海外工作的或计划出国务工的哈萨克斯坦公民，相关部门正在加强信息服务。

- 例如，通过migration.enbek.kz门户网站，选择目的国后，系统会提供该国的相关资料、劳动法简介，以及在当地如何保障劳动和社会权益的指导说明。所有信息都是公开的。在国外的公民可以随时上网获得全面咨询。

部长透露，目前哈萨克斯坦正在批准与卡塔尔的双边劳务协议。除此之外，还有 9项协议 正在政府部门内部审批流程，待完成后将提交马吉利斯审议。

目前已签署生效的10项协议主要集中在独联体国家。此外，哈萨克斯坦还与 越南、英国 签署了谅解备忘录，正推动升级为全面协议。扎克珀娃补充说，新的劳务合作伙伴还包括 斯洛伐克、捷克和日本。

她同时提到，哈萨克斯坦曾与土耳其探讨签署双边协议，但土方建议通过突厥国家组织框架达成多边协议。哈方将继续推进相关工作。

【编译：达娜】