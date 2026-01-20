哈萨克斯坦劳动部向联合国开发计划署专家介绍社会支持评估评分模型

会谈中，扎克珀娃部长介绍了“家庭社会经济脆弱性与稳定性评估方法”，即评分模型（Scoring Model）。该模型自2025年起已在劳动和社会保障部数字平台上以试点方式稳定运行，目前覆盖教育、社会保障、住房关系以及体育等多个领域。

扎克珀娃表示，引入统一社会标准是该项改革的核心目标。相关决策将逐步转向以客观数据为基础的评估模式，系统可自动分析居民福祉状况，在制定支持措施时最大限度减少人为因素和主观判断的影响。

Фото: gov.kz

据介绍，该评分模型在评估过程中综合考虑家庭的物质和非物质条件、被抚养人口负担、自我实现能力以及潜在隐性收入等因素，从而对家庭整体生活水平进行全面分析，精准识别每个家庭的实际需求。

联合国开发计划署代表高度评价哈方在社会政策数字化领域采取的创新做法，认为相关实践有助于推动可持续发展目标的落实。联合国开发计划署方面还将就评分模型提供进一步的专业评估和建议。

会谈期间，双方回顾了当前合作取得的阶段性成果，并就下一步深化伙伴关系、拓展合作方向达成共识。

【编译：达娜】