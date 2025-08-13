劳动部：今年新增29.2万就业人员

12.98万人通过职业中心获得了补贴性就业岗位。其中：社会工作岗位新增1.15万人，青年实践岗位新增9.1万人，公共工程岗位新增9.17万人，“银色青年”项目新增1.48万人，“第一工作场所”项目新增2.6万人，“代际合同”项目新增90人。

4.85万名失业人员参加了劳动力市场紧缺技能的在线培训，其中4.53万人完成了课程。在“创业”项目框架下，3.46万人接受了创业基础知识培训，其中1.9万人毕业并获得证书。

应雇主要求，共有4610人参加职业培训，其中834人完成学业。同时，有22.43万人接受了社会职业指导，并在职业中心获得了咨询服务。

今年，计划向社会弱势群体提供9 000笔最高金额为400 按月计算指数（1,572,800坚戈）的资助，用于实施新的商业计划。第一阶段已提供4,200笔资助。第二阶段的申请已于8月11日起在Business.Enbek门户网站上接受。

