劳动部起草2030年前移民政策构想 旨在构建安全可控的移民体系

该文件的核心目标是构建一个基于移居者优质筛选、移民流向平衡以及人力资本开发的安全、可控移民管理体系。目前，文件已提交至政府进行审议。

根据草案内容，新政策将重点围绕以下三个方向展开：

一、建立移民监测统一数字系统 计划依托“Migration.enbek.kz”平台，完善移民流登记系统。该平台将整合劳动和社会保障部、内务部、外交部、科学和高等教育部等多个部门的数据。通过数字化手段，政府能够构建全方位、真实的移民动态图景，涵盖移民的入境、居留、教育、就业及社会保障等全链条数据。基于此，相关部门可实现对移民趋势的精准预测，并制定科学的管理决策。

此外，enbek.kz系统还将与国家教育数据库及其他信息资源互联，对高校毕业生、移居者及国家项目参与者的就业情况进行实时监测。这一举措旨在提高管理透明度，消除部门职能重叠。

二、优化劳动力结构与激励内部迁移 新政策旨在通过调节劳动力迁移，缩小地区间均衡差异，提升创业活性与就业率。草案特别强调了对“血亲同胞”和国内迁移者的支持。

计划通过在劳动力输出区与接收区之间签署地区间协作备忘录，完善外国劳动力引进机制。同时，政府将为北部、东部及中部地区设定年度接收配额。在这些重点安置区，将配套实施旨在提高农村居民收入的项目，包括提供优惠贷款、支持农业协作及鼓励小微企业发展。此举旨在优化劳动力资源再配置，提升就业率、增强各地区的人口发展潜力。

三、强化外部移民管理与权益保护 新政策致力于保护哈萨克斯坦公民在海外工作的合法权益，同时吸引高素质专业人才。

在这一框架下，哈萨克斯坦计划与欧洲及亚洲多国签署双边协议，保障海外哈国公民的劳动与社会权利，并建立出境务工人员监测数字平台。在人才吸引方面，政府计划建立行业重点大学，并在中亚国家开展职业定向宣介活动，吸引优秀的外国专家和留学生。

此外，针对回归历史祖国的“血亲同胞”，政府将制定统一的社会融合标准，完善“先祖之路”卡的功能，确保其能更好地融入当地社会。

劳动和社会保障部表示，文件形成了一种整体、平衡的移民调节机制，有助于增强社会凝聚力并降低移民风险。文件的实施不会产生负面的社会政治影响，且不需要额外的财政拨款。目前，劳工部已配套制定了包含73项具体措施和14项关键指标的行动计划。

