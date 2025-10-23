哈劳动部与联合国就加强性别平等达成新协议

会谈中，双方讨论了联合国妇女署驻哈萨克斯坦国家办事处当前的工作，以及未来合作的前景。

扎克珀娃祝贺古雷斯履新，并表示哈萨克斯坦劳动部与联合国系统各组织保持着密切的互动。其中，她强调了哈萨克斯坦与联合国妇女署合作在实施促进性别平等和增强妇女经济权能领域的战略方向，以及预防和打击针对妇女的暴力行为的全面支持措施方面取得的成果。

据她介绍，哈萨克斯坦批准了性别平等领域的主要国际文书：联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》和《北京宣言和行动纲领》。

- 性别政策受到《国家保障男女平等权利和平等机会法》和《家庭暴力法》的约束，同时还通过了《2030年家庭和性别政策构想》，-扎克珀娃说。

Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长指出，哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务、家庭和人口政策委员会正在开展有效工作。哈萨克斯坦法律规定了劳动者享有同工同酬的权利，即同职业或同岗位劳动者享有同等工资，并确立了不歧视的原则。这反过来又使得哈萨克斯坦能够批准国际劳工组织（ILO）的一系列旨在确保男女平等劳动权利的公约。

扎克珀娃还介绍了哈萨克斯坦的其他工作，包括确保哈萨克斯坦人的社会保障、实施新的社会政策，以及加入国际劳工组织全球社会正义联盟。

Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

塞伦·古文·古雷斯则通报了联合国妇女署中亚协调办事处在执行该组织在中亚地区的任务方面所发挥的作用。

会谈期间，双方还讨论了进一步发展战略伙伴关系，以促进哈萨克斯坦性别平等和增强妇女权能的前景。

【编译：小穆】