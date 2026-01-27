阿拉什运动杰出人物纳兹尔·托列库洛夫外交遗产获纪念

活动期间，校内正式启用以托列库洛夫生平与外交实践为主题的专题博物馆，并在校园内举行其半身胸像揭幕仪式。同时，与会嘉宾还参加了学术实践研讨会，围绕其思想遗产和历史贡献展开深入交流。

哈萨克斯坦外交部国际信息委员会主席叶尔兰·杰特巴耶夫宣读了外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫的贺信。

外长在贺信中指出，纳兹尔·托列库洛夫以高度的国家意识奠定了哈萨克外交在国际舞台上的基石，其卓越的智慧、深厚的学识以及对国家和道德良知的忠诚，为当代青年树立了爱国奉献的典范。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

来自国家机关和外交使团的代表、学者、外交界功勋人士以及纳兹尔·托列库洛洛夫的后代出席了活动。

嘉宾们还参观了由突厥斯坦博物馆策划的流动展览《振奋民族精神的人物：纳兹尔·托列库洛夫》。

活动主办方——纳兹尔·托列库洛夫国际慈善基金会代表表示，此次纪念活动为青年一代展示了维护国家利益的真实范例，也为深入了解哈萨克本国外交史提供了难得契机。

在哈萨克斯坦的历史上，阿拉什党人在塑造哈萨克斯坦的现代民主国家观念方面所发挥的作用是不容忽视的。

阿拉什党（哈萨克语：Алаш Орда），指的是在20世纪初哈萨克斯坦一批知识分子发起的一场政治运动，旨在在俄罗斯帝国境内建立一个自治的哈萨克国家。

该运动由阿里汗·博凯汗（Alikhan Bokeikhan）、阿赫梅特·拜图尔森吾勒（Akhmet Baitursynuly）和米尔扎赫普·杜拉托夫（Mirzhakyp Dulatov）等著名哈萨克知识分子领导，呼吁俄罗斯政权和国际社会承认哈萨克自治权，保护哈萨克文化和语言，并通过一系列的现代化改革措施，实现深刻的社会、文化和经济转型。

【编译：木合塔尔·木拉提】