库热什巴耶夫：推动科研选题从“兴趣导向”转向“需求导向”

库热什巴耶夫表示，历届国家库鲁尔泰大会提出的多项议题目前正逐步进入落实阶段。

他指出，当前的核心任务在于推动科学研究更加贴合经济发展实际。对科学领域的工作进行分析可以发现，过去相当一部分科研选题更多基于学者个人能力或研究兴趣，而未能充分回应经济发展的现实需求。为改变这一状况，国家科学院已将“技术预测”方法引入科研规划，并转化为常态化工作机制。过去两年间，通过组织地区性和行业性专题会议，共梳理出220项具有发展潜力的任务以及65项重点科技任务。

库热什巴耶夫坦言，由于长期重视不足，部分科研流派曾一度流失。为此，国家科学院与韩国科学技术信息研究院（KISTI）联合成立了“AI SilkNet”中心。该中心将有助于系统获取全球最新技术数据，使科研人员既能及时掌握前沿技术趋势，也能识别逐渐失去应用价值的技术路径，从而筛选出最符合国家利益的发展方向。

他同时建议，在此基础上进一步拓展相关倡议，将该平台建设成为服务整个中亚地区的区域性信息中心。

此外，库热什巴耶夫还指出，区域科研能力发展同样面临严峻挑战。目前，哈萨克斯坦绝大多数科研人员集中在阿斯塔纳和阿拉木图，科研经费也主要流向这两座城市，而地方科研在多个领域仍缺乏系统性的政策支持。

他强调，只有正视并解决上述问题，才能切实增强科学研究对国家经济发展的支撑和带动作用。

【编译：阿遥】