志愿运动的发展：在保护志愿者方面，哪些问题被忽视了？

如今，全国有超过800个志愿组织在运作。自2020年以来设立的国家和地区办事处以及“Qazvolonteer.kz”平台已成为志愿者聚集的主要机构。然而，根据现行的2016年《志愿服务法》，关于志愿者的工作经验和社会保障等问题仍存在诸多悬而未决之处。

Фото: из личного архива Дархана Куатова

立法改革：支持志愿者的新机制

正如国家正在进行的分析工作所表明的那样，在《2024-2026年志愿服务发展路线图》的框架内，已确定了几个需要改进立法的重要领域。劳动和社会保障部在对一项正式问询的答复中也提到了这一点。

- 目前，有必要为志愿者提供社会保障，以补偿他们在志愿服务过程中因伤亡造成的生命和健康损害。为此，我们正在考虑扩大志愿服务经历在进入国家和公务员队伍时的登记范围，以及为参与紧急情况救援和搜寻失踪人员的志愿者提供生命和健康保险。这些措施将体现在《2030年前志愿服务运动发展新构想》中。-劳动和社会保障部称。

据了解，志愿服务经历与工作经验是否等同的问题此前就已提出，但由于国际组织（如国际劳工组织、联合国）将志愿服务视为一种无偿劳动，因此在我国，人们认为将其作为进入公务员队伍或学习时的优势更为有效，而非直接将其计入工作经验。

安全和保险是重中之重

如今，保障参与紧急情况救援的志愿者的生命健康尤为重要。例如，洪灾期间志愿者的工作量巨大，但众所周知，许多志愿者缺乏专业培训和医疗监督。

Фото: Жеке мұрағатынан

对此，马吉利斯议员尼古拉·阿尔休京指出，由于现行法律规范并未要求建立保险机制，情况变得更加复杂。

- 现行法律并未强制要求志愿者购买保险。保障志愿者安全的问题只能在志愿者与接待机构之间的民事合同框架内予以考虑。然而，这项措施是自愿的，而且在实践中并非总是得到落实。-他说。

此外，该地区的活动人士还提出了志愿者安全问题，以及紧急情况下其工作的法律评估问题。西哈萨克斯坦州拜铁列克区青年中心负责人达尔汗·库阿托夫分享了他在2024年洪灾期间遇到的困难。

- 乌拉尔地区发生洪灾时，我们大学约有600名志愿者挺身而出。他们两班倒，不间断地工作，修筑堤坝，整理人道主义援助物资，甚至在动物园冰冷的洪水中跋涉，在危险区域开展工作。没错，我们参加了线上培训，也尽力确保安全，但我们没有配备护士或急救箱。因此，我认为今后志愿者在从事此类危险工作时，应该有医生和执法人员陪同。-他说。

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达尔汗·库阿托夫也认为，志愿者工作经验是合适的。

- 我们的许多志愿者并非从事正式工作，而是全心全意地投入到志愿服务中。他们不为金钱或回报而工作，但如果国家真的将志愿服务计入工作经验，那将是对志愿者的莫大关怀。-他说。

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志愿者能获得哪些支持？

尽管在国际实践中，志愿服务通常被视为无偿工作，且不直接计入服务年限，但我国正在制定其他激励措施。

具体而言：

为学生开设“服务社会”专题课程；

为中小学生开设志愿服务选修课；

扩大在申请公务员时考虑志愿服务经历的机制。

计划引入志愿者数字护照，以简化和规范这一流程。

政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林将志愿服务经历作为申请高等院校的附加考量因素。

- 与此同时，我们也研究了国际经验，考虑到澳大利亚和美国采用“技能护照”（Skills Passport）系统，欧盟国家采用“伊拉斯谟+”（Erasmus+）计划，俄罗斯联邦采用“Dobro.ru”平台，英国采用“志愿者护照”（Volunteer Passport）数字系统。这项创新能够准确记录志愿者的所有工作。-他说。

展望未来：2030 年概念

目前，根据国家元首的指示，正在制定一项新的《2030年前志愿服务发展概念》。该概念体现了为志愿者提供具体社会支持机制、保障安全以及扩大“沙帕加特”奖章授予范围等问题。

在国家系统性支持下，已取得显著成就。例如，根据总统令，自2020年起，每年颁发“年度志愿者”国际奖，迄今为止，已有297名来自哈萨克斯坦和国外（阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、俄罗斯）的杰出志愿者获此殊荣。此外，还有17名哈萨克斯坦同胞在联合国志愿人员计划框架下，在联合国各机构积累了国际经验。

志愿服务并非“免费午餐”，而是公民责任的有力体现。因此，国家采取的每一项措施都应旨在确保志愿者安全有效地开展工作。

【编译：小穆】