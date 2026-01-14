哈萨克斯坦启动地质勘查新阶段 未来三年拟投入2400亿坚戈

根据政府规划，2025年已围绕1:50 000比例尺地质填图，在总面积约10万平方公里范围内制定并启动20个勘查项目，随后每年将对约3万平方公里最具潜力的区域开展系统性调查。相比之下，苏联时期使用的地质图比例尺为1:200 000，精度明显较低。

未来三年内，政府计划为上述20个项目实施、低勘查程度沉积盆地的地震勘探作业以及现代地质基础设施建设投入约2400亿坚戈（约合5亿美元）。官方数据显示，过去15年间，哈萨克斯坦在该领域累计投资约4.69亿美元。

项目内容涵盖遥感数据分析、航空地球物理与地球化学研究以及系统性的野外作业。在勘查区块筛选过程中，重点考虑资源枯竭风险、地下资源使用主体数量以及不同矿种的成矿前景。评估结果显示，多个区域在发现铜、金、铅、锌、稀土元素、重晶石和铝土矿等矿产资源方面具备较高潜力。

在油气领域，政府计划在勘查程度较低、但前景被看好的北托尔盖盆地、舒萨雷苏盆地以及锡尔河盆地开展地震勘探工作。同时，还将推进实验室分析能力现代化改造，并加快地质数据数字化进程。

政府指出，此次向大规模、精细化地质研究转型，整体对标欧盟、加拿大、澳大利亚和中国等国家和地区的国际实践，有望显著提高地质预测的准确性。

专家认为，系统推进区域精细化地质制图，将为识别潜在资源区、降低地质与投资风险奠定基础，并在中长期内为吸引私人资本进入地质勘查和矿产开发领域创造有利条件。

【编译：达娜】