哈萨克斯坦启动第61届威尼斯双年展国家馆策展人招募

征集旨在选拔一项在理念与艺术表现上统一、契合2026年双年展主题 “In Minor Keys（小调）” 的策展方案，以国际视野展示哈萨克斯坦当代艺术的发展。该项目同时支持策展与研究领域的创新尝试，推动跨学科合作及与本地艺术群体的互动。

申请对象为拥有至少五年策展经验的哈萨克斯坦公民，包括独立策展人及策展团队。优先考虑在哈萨克斯坦境内长期工作与生活的候选人。

哈萨克斯坦国家馆将设于威尼斯“双年展博物馆大道”展区，展览空间约250平方米，并配有用于展示艺术装置的开放式庭院（Courtyard）。

申请自公告发布起开放，截止日期为2025年12月9日。评选结果将于2026年1月5日在文化和信息部官方网站公布。

完整竞赛条件可在哈萨克斯坦文化和信息部官方网站“文件”栏目查阅。评审委员会名单将在公告发布后7日内公开。

【编译：达娜】