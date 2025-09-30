哈萨克斯坦总统启动“多斯特克-莫因特”铁路复线

总统表示：“我们共同见证了‘多斯特克-莫因特’铁路第二线路的正式开通。这一项目是至关重要的基础设施工程，必将为哈萨克斯坦交通物流体系的发展与效率提升注入强大动力。回顾历史，35年前，‘多斯特克-阿拉山口’铁路开通，连接了哈萨克斯坦与中国的铁路，这是我国历史性的事件。今天，参与当年铁路建设的元老们也在场，我向你们致以衷心感谢。”

托卡耶夫指出，交通物流是经济发展的驱动力，也是加强国际联系的关键因素。哈萨克斯坦拥有巨大的发展潜力，自古以来就是连接中国与欧洲的“黄金桥梁”。

他强调：“中国是我们永久友好的邻邦和可靠的盟友，两国始终相互支持，双边关系建立在坚实的友谊与互信基础上，拥有共同的未来愿景。两国在多领域的合作持续深化，特别是‘一带一路’倡议意义非凡。2013年，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出这一倡议，我们全力支持并积极参与其实施，因为它完全符合我国利益。‘多斯特克-莫因特’铁路第二线路就是明证。”

新线路将货运量提升五倍，缩短出口商品运输时间，并进一步增强哈萨克斯坦的过境运输能力。总统表示，这是独立以来规模最大的铁路建设项目，具有重要的战略意义。

他指出：“近三年来，建设者们夜以继日地辛勤工作，使铁路提前竣工。这是一个历史性时刻，是大家共同努力的成果。我向所有人表示衷心祝贺和由衷感谢！”

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦已成为欧亚大陆的主要过境枢纽之一，连接南北、东西方。目前，途经哈萨克斯坦的五条铁路走廊通往全球最大贸易市场。过去十年，国家在交通物流领域投资约350亿美元。总统在对全体国民发表的国情咨文中明确指示，需按时推进多项项目。未来计划建设5000公里新铁路，并对1.1万公里铁路进行现代化改造。目前，“莫因特-克孜勒扎尔”铁路正在建设，克孜勒扎尔至阿克套港的路段也将升级。这些举措将推动跨里海国际运输路线及中部走廊的快速发展。

总统指出，为保持国家竞争力，必须优先增强经济实力，交通物流在其中扮演独特角色。因此，提升过境运输能力始终是优先方向之一。他还表示，未来将通过数字化和人工智能技术，推动交通物流成为国家经济的领先领域。任务明确，但仍需大量工作，务必按时高效完成计划。

活动中，交通部长努尔兰·萨乌冉巴耶夫、哈萨克斯坦国家铁路公司董事会主席塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫及哈萨克斯坦“劳动英雄”、铁路行业元老卡尔泰·萨姆别托夫也发表了讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】