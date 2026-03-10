哈萨克斯坦花滑运动员米哈伊尔·沙伊多罗夫入围ISU大奖提名

据了解，沙伊多罗夫以其舞台表现力和对比赛服装细节的高度重视而受到关注，其节目中的造型设计极具视觉效果，因此被列入该奖项候选名单。

颁奖典礼将于3月29日在捷克布拉格举行，并通过YouTube平台Skating ISU频道进行线上直播。观众可参与公开投票支持喜爱的候选人，每位观众在四个奖项类别中各拥有一次投票权，包括最佳服装、最具观赏性的节目、最佳编舞以及最佳教练。

Снимок экрана: isu-skating.com

ISU花样滑冰大奖自2020年设立以来，每年评选花样滑冰领域的杰出成就，涵盖运动员、教练、编舞及服装设计师等多个方面。该奖项最初因疫情以线上形式启动，由奥运冠军及世界冠军塔尼特·贝尔宾和查理·怀特主持，逐渐形成既表彰竞技成绩，也肯定艺术创造力的传统。

历届颁奖典礼的主持人还包括花样滑冰界的多位知名人物，如库尔特·布朗宁、塔拉·利平斯基、约翰尼·威尔以及电视主持人艾尔玛·史密斯等。

值得一提的是，米哈伊尔·沙伊多罗夫成为首位在“最佳服装”类别中获得ISU大奖提名的哈萨克斯坦花样滑冰运动员。该奖项被认为是花样滑冰界最具影响力的荣誉之一，旨在表彰运动成绩与艺术表现的综合成就。

【编译：达娜】