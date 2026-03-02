哈萨克斯坦启动煤电发展国家项目 以“清洁煤”技术保障能源安全

此前，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第五届国家库鲁尔泰大会上明确要求政府，须在3月20日前批准该领域的国家项目。

哈萨克斯坦是全球煤炭储量和产量位居前列的国家之一。据测算，全国已探明动力煤储量达336亿吨，按当前消耗水平计算，可为国家提供约300年的资源保障。在现阶段，煤炭仍是国家能源安全的重要支撑。为落实总统指示，并在既定减碳目标及“2060年实现碳中和”战略框架下解决能源系统供给问题，依托“清洁煤”技术推进煤电现代化发展，被视为现实路径之一。

需要指出的是，生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫此前表示，能源行业约占哈萨克斯坦年度污染物排放总量的39%。从地区分布看，巴甫洛达尔州排放占比最高，主要来源为埃基巴斯图兹GRES-1和GRES-2电站。此外，阿拉木图市的空气污染问题亦较为突出。

能源部在答复哈通社询问时表示，目前正在编制煤电发展国家项目。规划总装机规模约7.6吉瓦，涵盖在阔克舍套、塞梅和乌斯卡曼新建热电厂，以及对库尔恰托夫和埃基巴斯图兹电站实施扩建等项目。新建煤电厂将采用符合最新环保标准的“清洁煤”技术，尽可能降低环境影响，并配备先进的烟气净化系统和二氧化碳捕集装置。各项目的具体参数和实施细节，将在国家项目文件中进一步明确。整体目标是通过新建电站、升级既有设施及高效利用国内煤炭资源，夯实国家能源安全基础。

煤炭产量将迎来增长

目前，哈萨克斯坦年产煤量约1.1亿吨。随着煤电装机规模扩大，原料供应能力亦需同步提升。在这一过程中，占全国煤炭总产量38%的“博加特耶尔煤炭”公司发挥着关键作用。该公司拥有24亿吨平衡储量，并计划分阶段提升产量：由2024年的4270万吨增至2026年的4520万吨，长期目标是在2032年前达到年产5650万吨。

为实现上述目标，公司计划在2026年至2032年期间实施总额达3600亿坚戈的投资计划。资金将主要用于基础设施建设，包括在“北方”露天矿区引入高效循环工艺技术，并建设新的排土场设施。

此外，相当一部分资金将用于系统更新矿用运输设备，以及对现有生产设施进行重建和大修，从而保障煤炭供应的稳定性，满足能源行业不断增长的需求。

能源部进一步说明，卡拉哲拉矿区的煤炭产量预计到2029年将增长73%，达到年产1420万吨。增产旨在为塞梅、乌斯卡曼和库尔恰托夫在建热电厂提供燃料保障。上述电厂年煤炭需求量合计约600万吨。项目实施后，将为新一代煤电体系建设奠定基础，并长期保障东哈州和阿拜州的能源安全。

工会联合会主席萨特巴勒德·道列塔林指出，能源安全与煤电发展关系到社会稳定、就业保障以及地区长远发展。

—我们支持国家元首关于提升能源自给水平、将煤电作为战略方向推进的立场。对哈萨克斯坦而言，这是国家韧性问题。没有稳定可靠的能源供应，工业发展、新兴产业、数字经济乃至居民生活质量都难以保障。如果煤炭是我们的战略资产，就必须以理性和高效的方式加以利用。这意味着必须同步推进环保现代化、减少污染物排放，并对生产能力更新进行实质性投入，-他说。

