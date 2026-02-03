哈萨克斯坦启动首个致密气综合开发项目 哈国投与中国洲际油气签署合作备忘录

根据备忘录，洲际油气股份有限公司计划投资75亿美元，用于开发哈萨克斯坦境内索扎克难开采气田。

哈萨克投资国有公司副总裁阿依波勒·阿尔艮哈兹耶夫对此表示，当日签署的这份多边合作备忘录，标志着哈萨克斯坦首个集致密气勘探、开采及深加工于一体的大型项目正式启动。国际财团计划向索扎克气田开发投入75亿美元，项目落户克孜勒奥尔达州，项目第一阶段预计将创造约3000个就业岗位。

据他介绍，根据初步达成的协议，开采出的天然气几乎将全部供应国内市场。这意味着，随着索扎克气田的成功开发，约250万民众将能够享受到天然气带来的生活便利。

洲际油气股份有限公司董事长陈焕龙指出，哈萨克斯坦已探明的致密气储量高达1000亿立方米，其中索扎克气田是规模最大的矿区之一。

—针对此类储量规模大、开采难度极高的非常规气田，勘探与作业过程迫切需要哈萨克斯坦主管机关的支持。目前，哈国投公司及哈萨克斯坦政府已提供了全方位配合。凭借政府支持以及我们在该领域积累的经验和先进技术，我有信心按计划实现气田投产，-他说。

哈萨克投资国有公司董事长苏勒坦哈里·肯杰库洛夫强调，索扎克气田的开发对哈萨克斯坦而言是一个全新的领域。

—我们要开采的是极难获取的非常规天然气。目前，国内尚不具备相关技术能力。从全球范围来看，仅有美国和中国在这一领域处于领先地位，并掌握核心技术。专家评估显示，全球此类难开采气田的储量约为传统天然气的10倍，-他指出。

据公司方面数据，索扎克项目的实施将显著提升哈萨克斯坦国内天然气产量，缓解南部地区能源基础设施面临的压力，并为建立非常规资源开发的现代技术体系奠定基础。

该项目有望成为推动哈萨克斯坦经济多元化发展和能源领域可持续转型的重要支点。

【编译：阿遥】