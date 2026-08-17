哈萨克斯坦税制改革推动个体经营模式进一步简化

（哈萨克国际通讯社讯）2026年新《税法典》实施后，哈萨克斯坦部分个体经营者陆续转入面向自雇人员的新特别税收制度。随着经营登记和纳税程序进一步简化，个体工商户登记数量相应出现结构性调整。

数据显示，截至2026年1月1日，哈萨克斯坦登记在册的个体工商户数量为188.02万户。截至8月1日，这一数字降至166.05万户，7个月减少约22万户，降幅为11.7%。

不过，这一变化并不意味着约22万人停止经营活动。哈萨克斯坦国家统计局指出，登记个体工商户数量减少，主要与2026年1月1日起根据新《税法典》实施的自雇人员特别税收制度有关。

新制度的一项重要变化是，符合规定条件的个人从事经营活动，无需再强制登记为个体工商户。

根据《税法典》第718条规定，没有雇佣员工、从事获准经营活动且月收入不超过300个月度核算指数（MCI）的个人，可以适用这一特别税收制度。

新制度同时进一步简化了小规模经营以及收入不固定群体的经营和纳税手续。

根据哈萨克斯坦财政部的解释，适用这一制度的人员无需强制登记为个体工商户，可免缴收入所得税，社会缴费合计按照收入的4%缴纳。相关义务可通过专门的移动应用程序完成。

因此，今年以来个体工商户登记数量下降，更多反映的是新税制实施后经营主体登记方式发生的结构性变化，并不能简单视为创业和经营活动出现明显收缩。

国家统计局也将制度调整列为个体工商户数量减少的主要原因。换言之，此前纳入个体工商户统计的一部分经营者，如今正根据新的税收制度转入自雇人员类别。

从近期数据来看，个体工商户数量已呈现企稳迹象。国家统计局数据显示，2026年7月，登记个体工商户数量较6月增长0.2%。截至8月1日，全国登记个体工商户数量达到166.05万户，较7月初的165.7万户有所回升。

不过，与去年同期相比，目前登记个体工商户数量仍减少11.4%。

新税收制度通过降低登记门槛、简化纳税程序，为符合条件的小规模经营者和自雇人员提供了更加便利的经营方式。从统计层面来看，这也意味着部分经营活动正在从传统的个体工商户登记模式转入新的自雇人员特别税收制度。