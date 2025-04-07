哈萨克斯坦拟启动环保航空燃料工厂项目

据了解，该可行性研究报告的立项文件由哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）、美国朗泽（LanzaJet）公司以及哈萨克斯坦KazFoodProducts公司共同签署。

在报告编制过程中，项目各方将对多个关键问题展开全面分析，包括工厂选址、生产规模的确定，以及制定投资决策所需的其他核心要素。可持续航空燃料将作为Jet A-1航空煤油的混合燃料使用，旨在有效减少二氧化碳排放。

报道称，哈萨克斯坦有意积极推动环保航空燃料的生产。根据最新政策，自2028年起，所有从哈萨克斯坦飞往欧洲的航班将被强制使用生态型航空燃料。去年年初，哈萨克斯坦国家石油天然气公司就已启动对可持续航空燃料的相关测试。

总体来看，自2018年以来，哈萨克斯坦国家石油天然气公司在巴甫洛达尔、阿特劳和奇姆肯特三地的炼油厂，已具备生产Jet A-1航空煤油的能力。为实现从当前ТС-1航空燃料标准向国际通用的Jet A-1标准的平稳过渡，相关机场的燃油加注基础设施也将进行升级改造。

据悉，引入Jet A-1标准的主要挑战在于机场需配备独立的储油罐，这可能将为机场运营方带来额外的财务压力。

据总理官网消息，4月4日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开专题会议，围绕国家元首关于发展航空燃料市场的重要指示进行了深入讨论。

【编译：阿遥】