哈萨克斯坦启动国产抗过敏疫苗临床试验

据哈农业部介绍，蒿草花粉目前仍是哈萨克斯坦最主要的季节性过敏原，在花粉过敏病例中约占30%。其中，阿拉木图是受影响最严重地区之一，当地蒿草花期通常从7月持续至11月。

在此期间，大量患者会出现打喷嚏、鼻塞、流泪等过敏性鼻炎症状。

目前常见治疗方式主要以缓解症状为主，难以根治病因。而传统脱敏治疗通常需要持续多年，并多次注射药物。

哈农业部表示，在卫生部科技项目框架下，科研人员研发出一种名为“PollenVax”的国产新型药物。

该药物由OtarBioPharm制药厂按照国际GMP标准生产，基于蒿草花粉重组蛋白过敏原开发。

与传统疗法相比，新疗法疗程大幅缩短，仅需每周一次、共四次皮下注射。

此前，该药物已完成第一阶段临床试验，共有30名志愿者参与。研究结果显示，药物具有良好的安全性和耐受性，并在免疫学测试中取得积极结果，包括形成阻断过敏反应抗体，以及在皮肤点刺试验中降低对过敏原敏感度。

目前，相关部门已批准开展第二阶段临床研究。

据介绍，此次研究为随机、双盲、安慰剂对照临床试验，共涉及138名年龄在18岁至65岁之间、确诊为蒿草花粉引发过敏性鼻炎的患者，整个研究周期最长可达180天。

哈农业部指出，该项目的实施是哈萨克斯坦生物制药发展的重要阶段，也体现出本国科研机构在研发创新型医疗药物方面的潜力。

【编译：达娜】