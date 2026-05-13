哈萨克斯坦启动国产抗过敏疫苗临床试验
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克国立农业研究大学科学家日前启动国产蒿草花粉过敏免疫治疗药物第二阶段临床试验。
据哈农业部介绍，蒿草花粉目前仍是哈萨克斯坦最主要的季节性过敏原，在花粉过敏病例中约占30%。其中，阿拉木图是受影响最严重地区之一，当地蒿草花期通常从7月持续至11月。
在此期间，大量患者会出现打喷嚏、鼻塞、流泪等过敏性鼻炎症状。
目前常见治疗方式主要以缓解症状为主，难以根治病因。而传统脱敏治疗通常需要持续多年，并多次注射药物。
哈农业部表示，在卫生部科技项目框架下，科研人员研发出一种名为“PollenVax”的国产新型药物。
该药物由OtarBioPharm制药厂按照国际GMP标准生产，基于蒿草花粉重组蛋白过敏原开发。
与传统疗法相比，新疗法疗程大幅缩短，仅需每周一次、共四次皮下注射。
此前，该药物已完成第一阶段临床试验，共有30名志愿者参与。研究结果显示，药物具有良好的安全性和耐受性，并在免疫学测试中取得积极结果，包括形成阻断过敏反应抗体，以及在皮肤点刺试验中降低对过敏原敏感度。
目前，相关部门已批准开展第二阶段临床研究。
据介绍，此次研究为随机、双盲、安慰剂对照临床试验，共涉及138名年龄在18岁至65岁之间、确诊为蒿草花粉引发过敏性鼻炎的患者，整个研究周期最长可达180天。
哈农业部指出，该项目的实施是哈萨克斯坦生物制药发展的重要阶段，也体现出本国科研机构在研发创新型医疗药物方面的潜力。
【编译：达娜】