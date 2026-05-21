核电“国产化”计划启动 本地化率目标提升至30%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府已批准《2026—2030年核工业本地化发展综合规划》，旨在提高本国企业、产品及服务在核电站建设中的参与比例。该文件依据2026年5月14日第400号政府决议正式通过。

核电站建设是保障国家能源安全的重要方向。根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统指示，哈萨克斯坦正推进至少3座核电站的建设准备工作。

目前，哈萨克斯坦本土工业预计只能满足核工业约20%至22%的需求。政府计划在核电站正式开工前，将本地化率提高至30%。按金额计算，相关市场规模约为40亿至45亿美元。

文件指出，目前制约行业发展的主要问题包括：能够生产核工业所需设备与材料的本国企业数量有限，部分生产体系尚未达到国际安全与质量标准，专业人才短缺，以及缺乏核工业领域经验等。此外，质量监管体系也有待进一步加强。

根据规划，哈萨克斯坦将完善相关法律法规体系，包括修订现行法律并出台新的规范性文件。同时，政府还计划明确核工业需求、评估本国市场能力、推动现有企业现代化改造，并建设新生产设施，同时引入数字化系统。

该规划实施后，预计将进一步扩大本国企业参与核能大型基础设施项目的规模，并提升哈萨克斯坦工业技术水平与产业配套能力。

【编译：达娜】