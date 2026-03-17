哈萨克斯坦运动员获国际奥委会奖学金备战洛杉矶奥运会

该项目旨在为运动员在奥运资格赛阶段及备战期间提供资金支持。哈萨克斯坦国家奥委会与各单项体育联合会及国际奥委会密切协作，统筹完成了申报及遴选工作，推动本国运动员成功入选该计划。

据了解，奖学金面向参加洛杉矶奥运会项目的个人项目运动员发放。遴选标准主要包括运动成绩、获得奥运参赛资格的潜力以及冲击高水平名次的能力，同时还需严格遵守反兴奋剂规定及《奥林匹克宪章》要求。

相关资金可用于训练营组织、个人训练、教练及专家费用、医疗与科研支持、保险，以及住宿和膳食等支出。资金使用将按照既定程序进行持续监督与核算。

国家奥委会指出，2028年奥运周期准备工作已正式启动。该项资助将有助于运动员科学制定训练计划，系统备战资格赛，从而提升竞技水平，实现既定目标。

此次共有多名哈萨克斯坦运动员入选该奖学金项目，涵盖拳击、柔道、体操、射击、摔跤、跆拳道、田径等多个项目。该计划为运动员提供了重要支持，有助于提升其通过奥运选拔并取得优异成绩的能力。

【编译：达娜】