哈萨克斯坦启动联合国教科文组织人工智能国家准备度评估项目

据介绍，该项目旨在对哈萨克斯坦人工智能国家生态体系进行系统、全面评估。评估内容涵盖人工智能发展的关键维度，包括法律与规范性框架，以及社会与人文、经济、科研教育和技术等多个方面。

在项目实施过程中，相关方将重点关注跨部门、跨机构协同机制建设，认为这是形成平衡、包容性人工智能政策体系的关键前提。

目前，围绕联合国教科文组织提出的国家准备度评估方法（Readiness Assessment Methodology，RAM），哈萨克斯坦已成立由多方参与的国家利益相关方工作组。成员包括人工智能和数字发展部、科学和高等教育部、文化和信息部、财政部、劳动和社会保障部，国家科学院，“阿塔梅肯”国家企业家商会，Astana IT University、Ozim Academy、哈萨克斯坦人工智能发展协会、“Technowomen”非政府组织，以及联合国教科文组织区域办事处、哈萨克斯坦联合国教科文组织和伊斯兰教科文组织事务国家委员会等机构代表，同时也吸纳了直接参与项目实施的公民社会组织。

项目研究完成后，将形成一系列具有实践导向的政策建议，助力哈萨克斯坦构建以人为本的人工智能生态体系。

官方表示，推进该项目是哈萨克斯坦在人工智能领域落实国际合作、坚持普世价值、保障人权与基本自由的重要举措，也是国家人工智能发展战略实施过程中的关键一步。

