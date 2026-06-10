总统接见劳动和社会保障部部长

会谈中，叶尔塔耶夫向总统就劳动和社会保障部去年和今年上半年的工作成果进行了汇报。

部长表示，国家的社会义务正在得到充分履行。2025年，用于养老金、基本福利和其他社会支出的总额为5.9万亿坚戈。今年前五个月，这一数字为2.7万亿坚戈。

托卡耶夫听取了有关支持和雇用残疾人措施的汇报。今年，约有12000名残疾人获得了就业机会。计划在年底前推出一套用于确定残疾状况的数字化分析机制。

国家元首已下令提高特殊社会服务质量，并在全国各地开设7个新的康复中心。这将提高服务的可及性，并为有特殊需要的人士提供全面的支持。

总统还听取了为民众提供就业机会所采取的措施的汇报。全国约有20.1万公民获得了就业机会，其中包括7.49万名青年。

今年，政府的目标是将提供体面工资、确保社会转移支付不间断、并维持就业保障的永久性稳定工作岗位数量增加到 310 万个。

作为引入人工智能技术的一部分，计划在曼戈斯套州和巴甫洛达尔州启动“数字就业服务”试点模式。

部长还谈到了规范劳动关系的工作。已签订了670万份电子劳动合同。超过11.8万名企业员工参加了强制性保险。在劳动监察员的协助下，超过2.2万名员工的权益得到了保障。政府特别重视预防工伤事故。计划引入数字化解决方案，用于识别职业风险、自动化培训流程以及确定减薪情况。

国家元首制定了一系列任务，旨在进一步推进产业数字化、保护劳动者权益、援助弱势群体，以及打击社会不公。总统表示，所有措施都应以改善民众福祉为目标。