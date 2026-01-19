哈萨克斯坦劳动和社会保障部提高社会服务门户商品与服务准入要求

根据新规，所有在社会服务门户上线的商品，必须具备来自国家商品目录的唯一识别编码。此举旨在统一商品分类标准，实现商品从供应商到最终受益人的全流程可追溯，防止虚假交易行为。

劳动和社会保障部指出，该项改革将有助于建立统一、可靠的商品登记体系，加强对商品质量和来源的监管，为各类供应商创造公平竞争环境，同时有效防范未经认证产品进入市场。

此外，供应商还需提供清晰、完整的商品文字说明，包括用途、功能及技术参数等内容。是否具备详尽描述，将成为评审委员会决定商品是否准入门户的重要考量因素之一。相关措施对于视力障碍人士尤为重要，可帮助其获取全面、准确的商品信息。

官方表示，此次规则调整的核心目标，是推动社会服务门户与国家商品目录系统的深度对接。国家商品目录作为全国统一的商品数据标准化平台，已于2026年1月1日正式投入运行。

目前，该部令草案已进入公众讨论阶段，征求意见期限截至2026年2月2日。

【编译：达娜】