劳动和社会保障部：人工智能对就业市场影响可控 新技术将催生更多新岗位

根据部委开展的专项研究，总体来看，国内从业人员现有职能中约29%具有被自动化、机器人技术或生成式人工智能替代的潜力，其中13%的职能可直接由人工智能完成。从行业分布看，专业、科学和技术服务领域以及医疗卫生领域受人工智能影响程度相对较高。

不过，劳动和社会保障部强调，新技术迄今并未导致就业岗位整体消失。历史上，每次重大技术变革（如计算机和专用生产设备的普及）都曾引发公众对失业风险的担忧，但实际情况恰恰相反：新技术往往催生全新行业和职业，扩大了劳动力市场需求。

部委指出，人工智能和自动化主要取代的是日常重复性劳动，而非整个人类工作岗位。在此背景下，提升自动化与人工智能领域技能已成为战略任务。这一任务不仅针对即将进入劳动力市场的新一代青年，也涵盖在职劳动者，需要通过持续的职业能力建设加以落实。

国际经验显示，德国、韩国、日本等发达国家在高效利用劳动力方面，最核心的手段正是建立终身学习和再培训体系。这些国家的劳动力供给不再局限于高校毕业生，而是以“终身学习”理念为基础，通过持续教育支持从业人员适应技术变革。

劳动和社会保障部表示，对新技能需求的增长，将通过个人自主学习、职业技能提升以及用人单位支持等多种渠道得到满足。

值得关注的是，2025年10月1日举行的“人工智能发展咨询会议”上，国家元首特别指示，要提前研判劳动力市场变化趋势，积极利用人工智能潜力创造新就业岗位，并要求尽快推出基于人工智能的职业再培训平台。同时，哈萨克斯坦计划在未来建立一所专注于人工智能领域的专业研究型大学。

根据《2024—2029年人工智能发展构想》，未来五年内全国计划培养高达2.5万名人工智能专业人才，每年培训约1000名中学生、并新增约1000名人工智能领域专业人员。

为支持相关领域发展，劳动与社会保障部已推出多项具体举措，其中包括上线“Skills.Enbek”在线学习平台，为劳动者提供便捷的技能提升渠道。

劳动和社会保障部认为，人工智能带来的就业结构调整并非零和博弈。通过前瞻性政策引导、加强职业培训和终身学习体系建设，哈萨克斯坦完全有能力将技术变革转化为经济增长新动能和高质量就业新机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】