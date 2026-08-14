哈劳动和社会保障部与中方代表团会谈 商定深化假肢矫形与辅助技术合作

据劳动和社会保障部新闻处消息，会谈期间，双方围绕社会保障与康复领域前景广阔的合作方向进行了深入探讨，重点聚焦交流先进实践经验、引入现代数字化解决方案、生产技术性康复辅助器具、发展辅助技术以及培养专业人才等核心议题。

目前，哈萨克斯坦正在分阶段全面落实截至2030年的包容性政策构想。该战略文件意在切实保障机会均等、提升社会基础设施与服务的无障碍普及水平、消除各类日常出行障碍，并为残疾人独立自主生活创造一切必要条件。

现阶段，全国常住残疾人士约75.62万人。国家社会政策的核心优先方向之一，便是结合公民个性化实际需求，进一步提升康复服务与技术性康复辅助器具的可及性和整体质量。

据劳动和社会保障部介绍，建立并完善现代化康复体系，需要广泛引入创新技术与国际先进经验。

"我们致力于深化康复领域国际合作，积极引入行之有效的技术解决方案。在此过程中，交流宝贵实践经验、培养高水平专业人才、发展辅助技术、推进生产本土化以及测试技术性康复辅助器具现代化保障机制等举措，均属于核心发展方向。我们的主要任务，是不断提升康复服务质量与可及性，为残疾人拓展独立生活空间创造更多切实机遇。"劳动和社会保障部代表在会谈中强调。

会谈期间，双方特别聚焦于假肢矫形以及辅助技术的创新发展。中方明确表示，愿开展务实双边互动，深入共享专家技术经验并携手推进具体合作项目。

在这方面，社会保障发展国家科学中心发挥着重要作用。该中心不仅在康复、技术性康复辅助器具、假肢与矫形等专业领域提供强有力的科学方法论支撑，还积极致力于创新和数字化解决方案的落地应用。

与中国同行的紧密合作，将为哈萨克斯坦引进前沿技术、共享专业经验、提升行业人才队伍潜能以及在全国范围内普及现代化康复解决方案开启全新机遇。

双方商定，进一步密切专家层面的经验交流，深入细化具体合作方向。这些重点领域涵盖：技术与经验互换、专业人才培育、假肢矫形事业发展、辅助技术推广应用，以及在康复领域对各类现代化解决方案进行测试验证。

劳动和社会保障部表示，将继续推进国际合作，不断引入旨在提升残疾人生活质量、拓宽其人生机遇的现代化方法与服务举措。

据此前报道，哈萨克斯坦—中国地震研究中心大楼落成揭牌仪式8月8日在阿拉木图举行。