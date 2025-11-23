伊斯兰团结运动会 哈萨克斯坦代表团斩获56枚奖牌

哈萨克斯坦选手出战项目包括田径、电子竞技、击剑、手球、柔术、柔道、空手道、游泳、乒乓球、跆拳道、举重、自由式摔跤、古典式摔跤、女子摔跤、武术散打和泰拳。

尤其令人振奋的是，哈萨克斯坦选手在多个项目上实现历史性突破，首次摘金：

柔道：阿鲁娜·詹格尔金娜

乒乓球：基里尔·格拉西缅科及男团

泰拳：图拉尔·杜伊谢汗

男子击剑团体

柔术：三枚金牌全被哈萨克斯坦选手收入囊中

乒乓球赛场，基里尔·格拉西缅科在决赛中成功复仇巴黎奥运会1/8决赛击败自己的埃及名将奥马尔·阿萨尔。自由式摔跤世界冠军里扎别克·艾特穆坎更是在决赛中以绝对优势战胜巴黎奥运会暨世锦赛双料冠军、代表巴林出战的艾哈迈德·塔朱迪诺夫。

此外，哈萨克斯坦还在手球、柔术、泰拳、武术散打和击剑项目上首次登上伊斯兰团结运动会领奖台。

哈萨克斯坦柔术选手曼苏尔·哈比布拉也在本届赛事中收获一枚铜牌。

哈萨克斯坦代表团以骄人战绩为国争光，再次向世界展现了哈萨克斯坦体育的强大实力与无限潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】