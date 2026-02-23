米兰冬奥动会落下帷幕 沙伊多罗夫担任哈萨克斯坦代表团闭幕式旗手

本届冬奥会以一场名为动感之美的精彩视听盛宴收官。按照奥林匹克传统，包括哈萨克斯坦在内的所有参赛国代表团参加了闭幕式。来自世界各地的运动员们在竞技场内盛装巡游，共同庆祝这一全球体育盛会的圆满结束。

Фото: Тұрар Қазанғапов/НОК РК

在本届冬奥会上，哈萨克斯坦代表团共派出运动员角逐10个大项中的58个奖牌项目，参赛领域涵盖了冬季两项、速度滑冰、花样滑冰、短道速滑、高山滑雪、北欧两项、越野滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪雪上技巧以及自由式滑雪空中技巧。

Кадр с прямой трансляции Jibek Joly

在闭幕式入场仪式中，由哈萨克斯坦花样滑冰名将米哈伊尔·沙伊多罗夫担任旗手，高举国旗入场。值得关注的是，沙伊多罗夫在比赛中发挥出色，成功摘得冬奥会冠军。凭借这枚宝贵的金牌，哈萨克斯坦代表团在最终的奖牌榜上排名第19位。

Кадр с прямой трансляции Jibek Joly

据悉，2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会共吸引了来自全球90多个国家的约2900至3500名运动员参赛。在为期17天的赛程中，运动健儿们围绕16个大项的116枚金牌展开了激烈争夺。

Фото: Тұрар Қазанғапов/НОК РК

随着奥林匹克会旗的交接，冬奥会正式进入下一个周期，而哈萨克斯坦健儿在意大利赛场上展现出的竞技精神与成就，也将载入哈萨克斯坦体育史册。

【编译：阿遥】