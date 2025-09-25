哈萨克斯坦运动员获IOC奖学金 备战2028年洛杉矶奥运会

这一项目由哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会发起，并与各国家级体育联合会及国际奥委会合作，完成了所有必要的文件和手续。该计划旨在支持运动员在奥运会预选赛阶段和备战期间的训练。

据国家奥委会介绍，候选人由各体育联合会推荐，选拔过程遵循性别平等原则——每个项目推荐一名男运动员和一名女运动员。同时，选拔工作力求覆盖更多体育项目，以便为不同领域的运动员提供支持。

奖学金将授予参加洛杉矶奥运会个人项目的运动员。

基本要求包括：具备足以通过选拔并有望取得优异成绩的竞技水平；未违反反兴奋剂规定；且没有与《奥林匹克宪章》相冲突的制裁记录。

奖学金资金将用于训练营、个人训练、教练和专家薪酬、医疗和科研支持、保险，以及食宿等开支。资金使用情况将接受持续监督和报告。

哈萨克斯坦运动员入选该计划，将为他们备战2028年洛杉矶奥运会提供额外保障，使其能够进行更加系统和高质量的训练。

获得奖学金的运动员名单可通过此链接查看。

【编译：阿遥】