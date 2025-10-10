哈萨克斯坦首座核电站命名征集活动将于今日截止

参与方式十分简单。公众只需打开eGov Mobile手机应用程序，点击首页“为核电站命名”横幅，填写简短的表单即可。参与者可选择使用哈萨克语或俄语，输入自己的命名建议，并可选择性地简要说明其含义。随后，确认已阅读活动规则并提交建议即可。

原子能署新闻处表示：

“命名建议的征集将于2025年10月10日23时59分结束，留给大家提出创意的机会仅剩一天。活动规则可在哈萨克斯坦原子能机构官方网站及官方社交媒体页面上查看。”

据悉，此次活动旨在为首座核电站选出一个能体现其历史、文化和民族意义的名字。主办方呼吁全国民众积极参与，为哈萨克斯坦能源历史贡献力量，共同为首座核电站命名。

此前据Jibek Joly电视台《今日LIVE》节目报道，截至目前，已收到超过2万份命名建议，显示出公众对这一项目的广泛关注和热情参与。

【编译：木合塔尔·木拉提】