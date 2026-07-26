哈印推动经贸合作升级 拓展数字技术等重点领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部第一副部长叶尔詹·阿希克巴耶夫近日会见印度驻哈萨克斯坦大使Y.K.赛拉斯·坦加尔（Y.K. Sailas Thangal），双方就深化哈印战略伙伴关系及共同关心的议题深入交换意见，并重申将进一步加强政治对话、拓展互利合作。

会谈期间，双方重点讨论了在金砖国家（BRICS）框架下的合作。阿希克巴耶夫祝贺印度担任2026年金砖国家轮值主席国，并表示相信印度将围绕“加强韧性、创新、合作与可持续发展”这一主题，推动主席国议程取得积极成果。

哈方表示，作为金砖国家伙伴国，哈萨克斯坦愿积极参与贸易与投资、交通互联互通、数字化、人工智能、能源和可持续发展等重点领域合作，为金砖合作机制发展作出务实贡献。

双方还就将于9月12日至13日在印度新德里举行的第十八届金砖国家领导人峰会筹备工作交换意见，讨论了会议议程及相关组织安排。

在双边合作方面，双方围绕进一步扩大经贸和投资合作进行了深入交流，并重点探讨了能源、交通物流、关键矿产、数字技术、制药和农业等领域的合作前景。

在多边合作议题上，阿希克巴耶夫介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的多项国际倡议，包括建立国际水组织、国际生物安全署以及初级卫生保健全球联盟，并表示希望印度给予支持。

此外，双方还就继续推动亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议，CICA）发展交换了意见。

会谈结束后，双方重申，将继续共同努力，不断深化哈萨克斯坦与印度战略伙伴关系。