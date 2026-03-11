哈萨克斯坦劳动力市场：工程技术岗位薪资领跑

与1月份相比，职位数量减少3.7%（减少约3700个），而简历数量下降幅度更为明显，减少23.1%（约3.75万份）。

教育和服务业需求最大

从行业结构来看，职位需求主要集中在社会领域和服务行业。其中：

教育行业需求最大，发布2.69万个岗位；

其他服务业发布1.46万个岗位；

医疗与社会服务发布9400个岗位；

制造业发布8600个岗位。

上述领域构成了劳动力市场需求的主要部分。

从岗位技能要求来看：

中等技能岗位占44.2%；

高技能岗位占34.4%；

非技能岗位占21.4%。

岗位需求集中在北部和首都

从地区分布看，职位数量最多的地区包括：

巴甫洛达尔州：8100个岗位；

阿斯塔纳市：7800个岗位；

突厥斯坦州：7400个岗位；

卡拉干达州：6600个岗位；

阿拉木图市：6300个岗位。

求职者来源方面，最活跃的地区分别为：

突厥斯坦州：1.68万份简历（13.4%）；

阿斯塔纳市：1.02万份（8.2%）；

阿拉木图州：9500份（7.6%）；

阿拉木图市：9200份（7.4%）。

青年求职者占比最高

从年龄结构看，35岁以下青年是求职主力，占全部简历的42.3%。

35—44岁占26.7%；

45—54岁占19.8%；

55岁以上占11.2%。

从性别结构看，女性略多，占54.6%，男性占45.4%。

从技能水平来看：

中等技能求职者占41%；

高技能人才约占31%；

非技能劳动者占28%。

工程技术岗位薪资最高

2月份雇主提供的最高薪资岗位主要集中在工程技术领域：

油气田开发工程师：约360万坚戈；

建筑项目首席工艺工程师：约280万坚戈；

材料科学技术员：约220万坚戈。

在求职者方面，薪资期望最高的职业包括：

飞行员：约330万坚戈；

投资项目总监：约210万坚戈；

课程开发人员：约200万坚戈。

总体来看，2026年2月Enbek.kz平台的劳动力市场在年初之后出现适度降温。不过岗位需求结构依然稳定，用人需求主要集中在社会领域、服务行业以及技术类和技能型岗位，而求职市场则仍以年轻群体和南部地区求职者最为活跃。