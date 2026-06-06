哈萨克斯坦劳动力市场供需矛盾调查——国家未来急需何种人才？

国家人才需求导向

根据科学和高等教育部的数据，高校国家奖学金名额的分配基于劳动和社会保障部制定的未来人才需求预测。该预测综合考量了各地区的社会经济发展特征、经济各领域的人力资源需求、国家规划指标及用人单位的反馈。

据该部数据，未来五年国家经济将需要883,295名人才。其中，工程技术类人才需求为529,977名，占比高达60%；教育类人才需求约为185,491名，占比21%。其余19%的需求则集中在服务业、人文学科、商业及艺术领域。

因此，国家奖学金的大部分配额已向工程技术和农业领域倾斜，教育类专业也保持着优先地位。

—奖学金的分配及人才的系统性培养，均是根据国家经济的实际需求制定的。国家政策的核心目标，旨在为劳动力市场中存在缺口的领域提供充足的人才储备，-该部明确指出。

青年择业与市场需求的偏离

调查发现，官方预测与青年群体的职业选择并不总是趋于一致。近年的招生竞争结果显示，牙科、国际关系与外交、法律、心理学、翻译、时尚与设计等专业在考生中备受青睐。

同时，教育类专业的热度依然居高不下。专家分析称，这得益于政府为提升教师社会地位所采取的一系列支持措施，包括提高教师薪资、增加大学生奖学金及强化就业保障机制。

对此，欧亚国立大学社会学教研室副教授、社会学博士努尔兰·拜哈布洛夫表示，当前劳动力市场的需求结构主要侧重于服务、工业和教育领域。

—鉴于社会心理问题的日益复杂化，社会对教师及心理辅导人才的需求尤为旺盛，-他说。

Фото: Нурлан Байғабиловнинг шахсий архивидан

此外，专家提到青年对数字化职业的兴趣显著增长。

—市场上对移动摄影师、精准营销员等新兴"时尚"职业热情高涨，IT和国际商业领域被年轻人视为实现职业成功的理想选择，-拜哈布洛夫指出。

然而，这一趋势并未全面覆盖劳动力市场的整体需求结构。一方面，青年向数字职业倾斜；另一方面，渔业、畜牧业、机械与金属加工、交通工程、服装及鞋类生产等对经济至关重要的技术领域仍面临兴趣匮乏的问题。

这意味着，青年的职业选择更多基于职业声望、知名度或大众对收入的认知，而非基于劳动力市场的长期需求。

人工智能对劳动力市场的重塑

过去两三年中，人工智能是劳动力市场讨论最热烈的话题之一。此前，劳动部曾发布预警，称大规模引入人工智能可能导致国内30万至40万个工作岗位缩减，引发了社会对于就业前景的担忧。

Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

对此，专家呼吁理性看待此类预测。拜哈布洛夫认为，人工智能并未从根本上改变劳动力市场结构，而是重塑了职业的内涵。

—人工智能已不再是简单的替代者，而是变成了人类的"同事"，正在加速完成创造性和分析性工作，-他说。

劳动力市场的主要变革不在于某种职业的消亡，而在于执行这些职业的方式正在发生转变。

高等教育体系的适应性变革

当前的劳动力市场变革也对高等教育体系产生了影响。2025年3月，国家高等教育一般强制性标准进行了修订，规定所有教育规划必须引入人工智能相关课程。

目前，高校正在审查课程设置，将人工智能课题作为独立学科或融入核心课程中。

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据科学和高等教育部统计，全国已有30多所高校开发了42项与人工智能相关的教育规划。其中包括"人工智能与数据分析"、"医学AI"、"应用人工智能"、"工程与AI"、"数字商业与AI技术"等。毕业生将掌握包括Python编程、机器学习框架使用、数据可视化、神经网络研发及流程自动化等在内的广泛技能。

拜哈布洛夫也表示，高校正积极回应市场变化。

—哈萨克斯坦高校在更新课程时，参考了"数字哈萨克斯坦"国家纲领及2023-2029年科学与高等教育发展构想，-他说。

教育与就业市场的脱节

专家指出，高等教育体系与劳动力市场的匹配度问题尚未完全解决。

—社会学研究显示，多数大学毕业生无法找到专业对口的工作，这表明市场需求与教育供给之间仍存在缺口，-拜哈布洛夫说道。

他补充称，国家正在研究新的解决方案，包括旨在使青年适应劳动力市场实际需求的各类项目与计划。

人才要求的迭代

劳动力市场的变革对考生选择专业产生了深远影响。拜哈布洛夫认为，对于当今的考生而言，目标不应仅仅是拿到学位。

—除了学历，现在的学生更应注重构建自身的"专业定位"。在当前环境下，沟通、共情、解决问题的能力等软技能显得尤为重要，数字素养及人工智能工具的应用能力也成为关键因素，-他强调。

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总结而言，尽管哈萨克斯坦的奖学金政策考虑到了劳动力市场的长期需求，但考生的选择往往更多指向社会地位与个人兴趣。尽管二者之间仍存在一定差距，但人工智能与数字技术的发展为所有人提出了共同的新要求：比起选择哪种专业，更重要的是具备适应变化的能力。