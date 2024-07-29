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    16:14, 29 七月份 2024 | GMT +6

    劳动力迁移：年初至今哈全国近4900人搬迁

    кандасы
    Фото: Минтруда РК

    哈萨克国际通讯社讯）截至7月1日，全国共有4869人自愿从劳动力过剩地区搬迁至劳动力短缺地区，其中包括1891名归国侨胞。

    根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，预计今年年底前还将有9483人搬迁。

    在这些搬迁者中，2036人迁往巴甫洛达尔州，1163人迁往北哈州，540人迁往库斯塔奈州，402人迁往东哈州，362人迁往阿拜州，285人迁往阿克莫拉州，43人迁往卡拉干达州，38人迁往乌勒套州。

    迁移至这些地区的归国侨胞们主要来自乌兹别克斯坦（631人）、蒙古（616人）、中国（472人）、俄罗斯（110人）及其他国家（62人）。

    在1491名劳动适龄迁移者和944名侨胞中，有1288人已找到工作，有111人从事创业活动，还有1人获得了创业启动资金。大部分迁移者主要在卫生、农业、教育和工业等领域就业。

    值得一提的是，国家政府为迁移者提供了以下支持措施：

    • 一次性搬迁补贴，金额为每个家庭成员70倍按月计算指数（АЕК）；
    • 每月住房租金和公用事业费用补贴，最长为12个月，金额根据家庭成员数量和居住地不同，从15到30倍按月计算指数不等。
    • 短期职业培训；
    • 就业或创业支持。

    【编译：达娜】

    标签:
    社会保障 社会 统计
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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