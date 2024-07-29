劳动力迁移：年初至今哈全国近4900人搬迁

根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，预计今年年底前还将有9483人搬迁。

在这些搬迁者中，2036人迁往巴甫洛达尔州，1163人迁往北哈州，540人迁往库斯塔奈州，402人迁往东哈州，362人迁往阿拜州，285人迁往阿克莫拉州，43人迁往卡拉干达州，38人迁往乌勒套州。

迁移至这些地区的归国侨胞们主要来自乌兹别克斯坦（631人）、蒙古（616人）、中国（472人）、俄罗斯（110人）及其他国家（62人）。

在1491名劳动适龄迁移者和944名侨胞中，有1288人已找到工作，有111人从事创业活动，还有1人获得了创业启动资金。大部分迁移者主要在卫生、农业、教育和工业等领域就业。

值得一提的是，国家政府为迁移者提供了以下支持措施：

一次性搬迁补贴，金额为每个家庭成员70倍按月计算指数（АЕК）；

每月住房租金和公用事业费用补贴，最长为12个月，金额根据家庭成员数量和居住地不同，从15到30倍按月计算指数不等。

短期职业培训；

就业或创业支持。

【编译：达娜】