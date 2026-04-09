哈萨克斯坦劳动力市场供需差距持续缩小

从年初累计数据来看，截至目前，该平台共发布30.43万个岗位空缺，同时登记39.44万份简历。

与2月相比，3月岗位空缺数量增长3.7%，而简历数量则下降14.3%。这也使得劳动力市场供需之间的落差进一步收窄。数据显示，今年1月，简历数量比岗位空缺多出约6万份；2月这一差距缩小至2.6万份；而到3月底，供需差距已降至约4500份简历。

从行业分布来看，教育领域和其他服务业仍是当前用工需求最旺盛的行业。其中，教育行业岗位空缺达到2.26万个，位居首位；其他服务业紧随其后，空缺岗位为2.12万个。此外，卫生与社会服务领域（8700个岗位）以及农业、林业和渔业领域（7900个岗位）同样保持较高用工需求。

从地区分布来看，岗位需求最集中的地区包括：

突厥斯坦州：7700个岗位

卡拉干达州：7600个岗位

阿斯塔纳市：7200个岗位

巴甫洛达尔州：7200个岗位

阿特劳州：6500个岗位

从岗位技能要求来看，当前市场对中等技能水平人才的需求最为突出，占全部岗位空缺的约40%。与此同时，低技能岗位需求占比为31%，高技能人才需求占比为29%。

从求职者结构来看，35岁以下人群仍是劳动力市场主力，占全部求职者的42%。其中：

35岁至44岁占26%

45岁至54岁占20%

55岁以上占12%

在性别分布方面，女性求职者占比为54%，男性占比为46%。

值得注意的是，从整体上看，求职者的技能结构与市场需求较为接近。数据显示，简历中：

42%来自中等技能求职者

30.5%来自高技能求职者

27.5%来自低技能求职者

这表明，哈萨克斯坦劳动力市场在岗位结构与人才供给之间正逐步实现更高程度的匹配。

在薪资方面，3月平台上开出的最高薪岗位包括：

法律事务部副主管，月薪约140万坚戈

软件架构师，月薪约138万坚戈

制造业生产主管，月薪约114万坚戈

而在求职者的薪资预期中，要求最高的职位则包括：

人力资源业务合作伙伴，期望月薪约420万坚戈

测井工程师，期望月薪约300万坚戈

工业领域实验室主管，期望月薪约250万坚戈

【编译：达娜】