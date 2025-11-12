哈萨克斯坦劳动力市场在10月保持稳定 社会领域职位需求领先

根据统计，2025年10月，雇主在Enbek.kz平台共发布了13.2万个职位空缺，求职者则上传了11.41万份简历。与9月相比，职位需求下降4.5%（减少约6200个），简历数量下降12.6%（减少约1.65万个）。尽管市场活跃度略有下降，但供需关系依旧平衡，劳动力市场总体保持稳定。

在行业分布上，教育领域职位数量最多，共4.11万个（占比31%）；其次是各类服务业岗位1.75万个（13%），卫生与社会保障领域1.17万个（9%）。这三大行业合计占据全国近一半的岗位，显示出社会领域在就业结构中的关键作用。

10月中，雇主最常寻找中等技能水平的劳动者，相关岗位达6.44万个；其次是高技能人才3.47万个，以及无技能岗位3.29万个。求职者的结构也大致相同：中等技能简历4.77万份，高技能简历4.06万份，低技能简历2.58万份。这表明哈萨克斯坦劳动力市场在不同技能层次之间保持了较为均衡的结构。

在地区分布方面，职位空缺最多的地区是突厥斯坦州（1.2万个）、阿斯塔纳市（1.14万个）和江布尔州（8800个）。简历数量方面，突厥斯坦州（1.34万份）、阿斯塔纳市（9100份）和克孜勒奥尔达州（8300份）位居前列。

从年龄结构来看，34岁以下的求职者占比最高，达45%（5.14万份简历）；35—44岁人群占26%，45—54岁占19%，而55岁以上群体占10%。女性依然表现出较高的求职活跃度，占全部简历的52%。

在10月最受欢迎的职业中，高技能岗位主要包括幼教（1800个职位）、会计（1100个）和数学教师（1000个）；中等技能岗位中，锅炉工（6900个）、农艺工（2200个）和护士（1900个）需求最旺。

求职者方面，简历集中在会计（2200份）、律师（1600份）、幼教（1600份）等职业；中等技能领域中，锅炉工（3700份）、护士（1900份）和司机（1600份）最为常见。

在薪资方面，雇主提供的最高工资集中在生产副主管（约100万坚戈）、游戏设计师（约99万坚戈）及监察专员（约99万坚戈）等职位。而求职者期望的最高薪资则出现在航空公司飞行员（约280万坚戈）、矿山消防员（约200万坚戈）及副董事长（约180万坚戈）等岗位上。薪资期望与实际提供之间仍存在一定差距，尤其在管理和技术岗位中较为明显。

总体而言，10月哈萨克斯坦劳动力市场保持稳定，供需结构在地区与技能层面上均衡分布。教育、医疗和服务业等社会领域继续在就业结构中发挥主导作用。数据显示，经过夏季阶段性波动后，劳动力市场正在逐步趋稳，供需关系总体平衡。