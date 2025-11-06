09:42, 06 11月 2025 | GMT +5
阿斯塔纳轻轨招聘启动：运维团队面向全国选才
（哈萨克国际通讯社讯） “城市交通系统（City Transportation Systems）”公司宣布，阿斯塔纳轻轨（LRT）项目正式启动大规模招聘，面向全国招募首批运维骨干，覆盖调度、检修、站务等11个核心岗位。
空缺岗位包括：
- 车站值班站长
- 车站值班员
- 车辆段行车调度员
- 车辆段集中调度员
- LRT设备与基础设施控制中心调度员
- 信号技术员
- 通信技术员
- 电力检修工
- 线路维修领班
- 设备维修钳工
- 仓库管理员
公司承诺：全额资助专业培训，课程时长4—6个月，理论与实操并行，分别在哈萨克斯坦与中国开展。结业后颁发国际通用证书，100%安排上岗。
应聘条件：
- 交通运输、机械制造、电气工程或相关专业大专及以上学历；
- 至少2年行业经验。
详细岗位要求与在线投递通道已上线官网 cts.gov.kz 。
值得一提的是，阿斯塔纳轻轨线路正加速向阔什市方向延伸，未来将与城郊铁路无缝换乘。
招聘计划标志着这一超级基建项目从“建”到“运”的关键切换，预计首批列车2026年载客运行。
【编译：木合塔尔·木拉提】