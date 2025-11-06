中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:42, 06 11月 2025 | GMT +5

    阿斯塔纳轻轨招聘启动：运维团队面向全国选才

    哈萨克国际通讯社讯） “城市交通系统（City Transportation Systems）”公司宣布，阿斯塔纳轻轨（LRT）项目正式启动大规模招聘，面向全国招募首批运维骨干，覆盖调度、检修、站务等11个核心岗位。

    Third LRT train lifted onto track in Astana
    Photo credit: CTS

    空缺岗位包括：

    - 车站值班站长 
    - 车站值班员
    - 车辆段行车调度员
    - 车辆段集中调度员
    - LRT设备与基础设施控制中心调度员
    - 信号技术员
    - 通信技术员
    - 电力检修工
    - 线路维修领班
    - 设备维修钳工
    - 仓库管理员

    公司承诺：全额资助专业培训，课程时长4—6个月，理论与实操并行，分别在哈萨克斯坦与中国开展。结业后颁发国际通用证书，100%安排上岗

    应聘条件：

    - 交通运输、机械制造、电气工程或相关专业大专及以上学历； 
    - 至少2年行业经验。

    详细岗位要求与在线投递通道已上线官网 cts.gov.kz

    值得一提的是，阿斯塔纳轻轨线路正加速向阔什市方向延伸，未来将与城郊铁路无缝换乘。

    招聘计划标志着这一超级基建项目从“建”到“运”的关键切换，预计首批列车2026年载客运行。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    首都 交通运输 交通
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读