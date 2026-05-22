哈萨克斯坦启动“智能水区”项目，严控企业用水效率与资源消耗

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据水资源和灌溉部新闻处消息，哈萨克斯坦即将启动"智能水区"（Smart Water Zone）环保项目，旨在对国内企业用水量进行科学评估，推动各领域降低资源消耗。

该项目覆盖工业企业、酒店、餐厅、购物中心、办公楼及教育机构。参与企业可对其用水系统进行独立、快速的专项评估，获取提高用水效率的实践建议，并借鉴行业先进管理经验。根据评估结果，相关部门将为表现优秀的企业授予"智能水区"评级标签，等级从"青铜"至"铂金"不等。

基于收集数据，项目方将编制详尽分析报告，内容包括各行业用水情况、参与者基础信息、设施地理分布、用水量削减动态，以及进一步提升用水效率的针对性建议。

该项目被视为此前覆盖全国70多家企业的"智能塑料区"倡议的延伸。目前，巴伊铁列克国家控股公司及哈萨克斯坦开发银行已率先加入。

在项目启动框架下，水资源信息与分析中心与绿色城市协会签署合作备忘录。根据文件，水资源信息与分析中心将作为项目专家分析伙伴，负责为参与企业提供水资源节约实践导入建议，并为用水量评估提供方法论支持。

—新版《水法典》为商业领域提供了明确行动指南：今日主动减少用水量，意味着为明日应对强制性监管要求做好准备。降低企业的水足迹，如今已不仅是声誉问题，更是确保业务运营稳定性的核心议题。水资源信息与分析中心拥有各行业用水量的详细分析数据库。参与"智能水区"项目，将使企业能够将其用水指标与行业标准对标，并制定切实可行的减量措施，-水资源信息与分析中心副主席詹娜·哈兹詹诺娃表示。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦新修订的《水法典》，企业有义务制定并实施五年期循环供水及再生水利用系统转型计划，同时需利用前沿技术对现有水系统进行升级改造。所有企业必须在2026年内完成上述转型计划编制工作，并从明年起分阶段正式进入实施阶段。