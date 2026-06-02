迪玛希宣布启动“New World Tour”全球巡演

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮即将开启其音乐事业的新篇章。DimashAli创作中心6月1日宣布，迪玛希个人全球巡回演唱会“New World Tour”即将正式启动。

迪玛希当天通过个人社交媒体平台公布了首批已确认的巡演城市和演出日期，这一消息迅速引发全球乐迷广泛关注。

—今天，我们正式公布本次巡演的首批演出日期。巡演计划仍将持续更新，更多城市及场次信息将在近期陆续公布，-声明中写道。

根据目前公布的日程安排，迪玛希新一轮世界巡演将于2026年秋季从欧洲启程，随后前往拉丁美洲多个国家与当地观众见面。

10月18日——波兰克拉科夫

10月24日——德国杜塞尔多夫

10月30日——西班牙马德里

11月11日——墨西哥梅里达

11月14日——墨西哥蒙特雷

11月17日——墨西哥瓜达拉哈拉

11月19日——墨西哥城

11月20日——墨西哥城

11月22日——哥伦比亚波哥大

11月24日——智利圣地亚哥

主办方表示，目前公布的演出安排仅为首批确认场次，后续巡演城市名单仍在进一步完善之中。此外，作为“New World Tour”全球巡演序章的首场演唱会举办地，也将于近期正式揭晓。

消息发布后，来自世界各地的数百万“迪粉”纷纷通过社交媒体表达期待，并希望巡演能够来到自己的国家和城市。

值得关注的是，本轮巡演在拉丁美洲市场投入了较大力度，墨西哥、哥伦比亚和智利等国均被纳入首批公布的演出计划，显示出迪玛希在当地持续增长的人气和影响力。

据此前报道，以迪玛希艺术成长与音乐历程为主题的纪录片《Al Compás de Su Voz》在西班牙首都马德里举行首映式。