哈萨克斯坦计划启动阿拉木图阿波特苹果及其加工产品出口

阿拉木图阿波特苹果生产者协会联合了8家果园农场，年产苹果约1500至2000吨。目前，该产品尚未实现规模化出口，此次备忘录的签署被视为建立稳定出口体系的重要一步。

协会主席罗曼·萨法罗夫表示，阿波特苹果的独特之处在于其天然品质。与以高产量和长期储存为目标培育的商业品种不同，阿波特苹果以鲜明的口感、浓郁的香气和较大的果实著称。果园分布在海拔850米以上的山区环境，这一自然条件有助于提升果实的密度和风味深度。他指出，在德国展会上，不仅展示了新鲜苹果，还展出了果丹皮、苹果片等加工产品。此外，协会还生产苹果汁、苹果醋以及干制水果等产品。

此次参加国际展览进一步验证了阿波特苹果及其加工产品的出口潜力，其中附加值更高的加工产品尤为受到国际市场关注。

QazTrade贸易政策发展中心总经理艾特穆罕默德·阿尔达扎罗夫表示，阿拉木图阿波特苹果已作为地理标志产品完成注册，这一身份有助于保护其独特品质。阿拉木图山麓地区的土壤条件、优质水源和适宜气候共同塑造了该产品的优良品质，使其具备作为高端特色产品在国际市场推广的优势。

【编译：木合塔尔·木拉提】