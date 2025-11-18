中文
    哈萨克斯坦移动互联网速度全球排名升至第45位

    哈萨克国际通讯社讯）据Speedtest Global Index最新发布的2025年下半年全球互联网速度排行榜，哈萨克斯坦在移动互联网速度排名中位列第45位，较上期提升1位，已超过加拿大（第46位）、意大利（第50位）、西班牙（第52位）、德国（第56位）、英国（第57位）和日本（第64位）等发达国家。

    Фото: Kazinform

    在全球城市移动互联网速度榜单中，阿斯塔纳排名下滑5位，位居第62位；阿拉木图下降2位，位列第63位。目前阿斯塔纳平均下载速度为132.13兆比特/秒，阿拉木图为130.72兆比特/秒。

    固定宽带互联网速度方面，哈萨克斯坦位列全球第89位，虽仍处于较低位置，但较上一期提升1位，下半年平均速度达到82.47兆比特/秒。

    2025年下半年移动互联网速度全球前五名分别为：

    1. 阿拉伯联合酋长国　652.87兆比特/秒
    2. 卡塔尔　　　　　　515.23兆比特/秒
    3. 科威特　　　　　　384.40兆比特/秒
    4. 巴西　　　　　　　251.55兆比特/秒
    5. 保加利亚　　　　　237.03兆比特/秒

    值得一提的是，2025年上半年哈萨克斯坦曾位列第47位，与2024年全年排名相比已大幅提升10位，显示近年来移动网络基础设施建设取得明显进展。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

