哈萨克斯坦移动互联网速度全球排名升至第45位

在全球城市移动互联网速度榜单中，阿斯塔纳排名下滑5位，位居第62位；阿拉木图下降2位，位列第63位。目前阿斯塔纳平均下载速度为132.13兆比特/秒，阿拉木图为130.72兆比特/秒。

固定宽带互联网速度方面，哈萨克斯坦位列全球第89位，虽仍处于较低位置，但较上一期提升1位，下半年平均速度达到82.47兆比特/秒。

2025年下半年移动互联网速度全球前五名分别为：

1. 阿拉伯联合酋长国 652.87兆比特/秒

2. 卡塔尔 515.23兆比特/秒

3. 科威特 384.40兆比特/秒

4. 巴西 251.55兆比特/秒

5. 保加利亚 237.03兆比特/秒

值得一提的是，2025年上半年哈萨克斯坦曾位列第47位，与2024年全年排名相比已大幅提升10位，显示近年来移动网络基础设施建设取得明显进展。

【编译：木合塔尔·木拉提】