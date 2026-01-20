哈萨克斯坦启动航空安全准备工作 为开通对美直飞航线铺路

此次研讨会在国家安全委员会边防学院基地举行，重点聚焦航空系统内部潜在风险（即“内部威胁”）的识别、评估与防范，是哈萨克斯坦为实现对美直航、全面提升航空安全标准所采取的首批实际举措之一。

官方指出，本次活动旨在提升专业人员的业务能力，引入以实践为导向的方法，加强对包括内部风险在内的各类安全威胁的识别、评估和缓解能力，从而降低其对民用航空安全造成的影响。

该培训在美国驻哈萨克斯坦使馆出口管制与边境安全计划（EXBS）的支持下举行，并与美国运输安全管理局（TSA）展开合作。培训工作由TSA派出的专业教官负责。

研讨会期间，参训人员系统学习了内部风险识别与管理的国际做法，包括威胁分析方法、人员行为风险防范工具，以及制定综合应急预案和降低潜在事件影响的机制，相关内容尤其针对航空货运领域进行了深入讨论。

组织方表示，这是哈萨克斯坦首次举办此类聚焦“内部风险管理”的航空安全专题培训，标志着该国在引入实用型安全解决方案和加强行业人才培养方面迈出重要一步。后续还将陆续推出一系列培训项目，以系统性提升航空安全标准。

有关方面指出，未来培训将特别围绕对美航线的安全要求展开。美国被视为全球航空安全监管要求最为严格的司法辖区之一，其标准也是哈萨克斯坦当前重点对标的方向。

根据此前的报道，哈萨克斯坦计划于2026年开通直飞纽约的航线。相关讨论已持续多年，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）方面曾表示，启动该航线至少需要配备两架远程客机。

【编译：达娜】