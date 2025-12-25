哈萨克斯坦启动全国博物馆统一平台 超6.6万件文物实现数字化

会上，政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃指出，博物馆事业在国家文化精神建设和历史遗产保护中具有特殊意义。她表示，在数字化与全球化并行发展的背景下，文化领域正面临新的时代要求，国家元首也高度重视文化遗产的数字化转型。

—保护民族遗产，将其纳入科学流通体系并向广大公众开放，是国家文化政策的重要优先方向之一。博物馆行业的数字化发展，将显著提升哈萨克斯坦文化在国际舞台上的可见度与影响力。-巴拉耶娃强调。

数据显示，目前哈萨克斯坦共有280余家国家级和州级博物馆及博物馆型保护区，馆藏文物总量超过450万件，年均接待游客量逾600万人次。

“E-museum”门户网站旨在将全国博物馆资源整合至统一的数字平台。该项目不仅聚焦文化遗产的科学描述与国际化呈现，还将推动哈萨克斯坦与国外博物馆、科研机构及文化组织之间的信息协作与学术交流。

该项目采取分阶段实施模式，并已取得阶段性成果。2023年，首批33家博物馆完成系统接入，超过1.5万件文物实现数字化，同时制作了50个三维（3D）模型。

截至2025年底，全国20个地区的252家国有博物馆已全部接入系统。当前，数字化目录已收录6.6万余件馆藏文物，开发了750个三维模型，并推出15个面向公众的博物馆虚拟导览项目。

“E-museum”项目的推进，不仅拓展了地方博物馆的发展空间，突破了文化遗产获取的时空限制，也为进一步塑造和传播哈萨克斯坦的国家文化形象创造了有利条件。

【编译：阿遥】