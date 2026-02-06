哈萨克斯坦启动全国性人工智能大赛alem.ai battle 报名工作正式开启

参赛申请将持续开放至2026年2月22日。赛事面向中小学生、大学生、初创团队以及科研人员，为人工智能项目从原型开发到成熟技术解决方案提供系统化成长平台。

主办方表示，参赛者可通过官方平台获取详细信息并提交申请。赛事报名入口：https://astanahub.com/kk/s/auth/login/?next=/account/service_request/202393/update/%3Ftab%3D0

本届alem.ai battle共设四大类别：

AI Young Talents：12至18岁中小学生群体，需拥有已运行的AI项目MVP； AI Driving Power：大专院校及高校学生团队，需具备可运行的AI项目MVP； AI Future Builders：拥有AI产品或原型，并在市场上取得实际成果（如付费试点或销售）的团队； AI Innovators：基于科研与工程研发成果，包含人工智能技术要素的项目。

赛事总奖金达2500万坚戈。经评选，将有20支优秀团队晋级决赛，最终由专家评审团在各类别中评选出4名优胜者。

据介绍，alem.ai battle是哈萨克斯坦系统性推动人工智能人才培养和高潜力项目孵化工作的延续。2025年，在国际数字论坛Digital Bridge期间举行的全国性竞赛AI SANA: Generative Nation，已充分展现出本国青年AI人才的实力以及本土项目的成熟度。

哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫表示，在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示下，政府正持续推进数字化人才的系统培养。

他指出，去年举办的AI SANA: Generative Nation证明，哈萨克斯坦已形成具备实践能力的人工智能青年群体，不只是潜力，更是正在产生现实成果的力量。从校园创意到可运行的原型，从学生项目到产业数字化转型，从科研成果到高科技应用，alem.ai battle正是这一发展路径的自然延伸，也是培育未来AI领军人物的重要组成部分。

本次大赛由Astana Hub在哈萨克斯坦人工智能与数字发展部支持下举办，是alem.ai平台长期人力资本发展战略的重要组成部分。

据规划，依托国际人工智能中心平台，每年将吸引约1万名青年参与相关项目，培训5000名中小学生，培养不少于1000名AI专业人才，推动约100家AI初创企业落地，并开展约10项人工智能科研项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】