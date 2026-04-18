核电建设带动人才需求增长 施工阶段预计吸纳约1万名专业人员

其中，技术类人才将占据主要比例。在施工过程中，将有3000余名人员从事各类技术工种工作。数据显示，在建设阶段预计将吸纳约1万人参与，其中超过3000人为技术工人；而在核电站投运后，每座核电站还将提供约2000个长期就业岗位。

在运行阶段，人员结构将更加细化：约需600名高等教育背景专业人员、550名中层技术人员以及850名高技能工人。

为满足核能领域发展需求，我国正同步推进教育体系优化升级，重点加强技术和职业教育方向。相关部门正在更新培训体系，重点培养汽轮机设备巡检操作员、电气技工、核电设备安装人员以及保障核电站安全稳定运行的技术人员。同时，还计划在核能领域引入应用型本科教育项目。

高等院校方面，也计划开设新的专业方向，尤其是加强核反应堆操作人员的培养。相关负责人指出，有必要推出专门教育项目，用于培养负责核设施安全运行的反应堆操作员。

专家认为，核能产业的发展还将对经济产生带动效应。国际研究表明，核能领域每新增一个岗位，可在相关产业链中带动多达10个就业机会，体现出明显的乘数效应。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已批准《哈萨克斯坦原子能领域发展至2050年战略》。

【编译：木合塔尔·木拉提】